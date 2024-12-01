Каталог Карта Застройщикам Франшиза
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Коммерческая недвижимость в Москве

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Башня D 2070.4 м² 18/19 этаж
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
828 160 000 ₽
400 000 ₽/м²
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Башня D 2070.4 м² 17/19 этаж
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
817 808 000 ₽
395 000 ₽/м²
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Башня D 2070.4 м² 16/19 этаж
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
807 456 000 ₽
390 000 ₽/м²
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Башня D 2070.4 м² 13/19 этаж
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
776 400 000 ₽
375 000 ₽/м²
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Башня D 2043.1 м² 7/19 этаж
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
715 085 000 ₽
350 000 ₽/м²
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Башня H1 1740 м² 19/23 этаж
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
704 700 000 ₽
405 000 ₽/м²
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Башня H1 1740 м² 18/23 этаж
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
696 000 000 ₽
400 000 ₽/м²
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Башня 2 1823 м² 24/24 этаж
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
665 395 000 ₽
365 000 ₽/м²
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Башня D 1475 м² 19/19 этаж
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
663 750 000 ₽
450 000 ₽/м²
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Башня H1 1740 м² 14/23 этаж
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
661 200 000 ₽
380 000 ₽/м²
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Башня 2 1823 м² 23/24 этаж
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
656 280 000 ₽
360 000 ₽/м²
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Башня H1 1740 м² 16/23 этаж
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
652 500 000 ₽
375 000 ₽/м²
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Башня 2 1823 м² 22/24 этаж
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
647 165 000 ₽
355 000 ₽/м²
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Башня H1 1740 м² 5/23 этаж
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
600 300 000 ₽
345 000 ₽/м²
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Башня 2 1815.6 м² 14/24 этаж
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
570 969 000 ₽
315 000 ₽/м²
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Башня 1 1639 м² 21/23 этаж
Сдача 4 кв. 2026 г
STONE Дмитровская
557 260 000 ₽
340 000 ₽/м²
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