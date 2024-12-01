Коммерческая недвижимость в Москве
Ищем предложения
Ищем предложения
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
828 160 000 ₽
400 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
817 808 000 ₽
395 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
807 456 000 ₽
390 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
776 400 000 ₽
375 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
715 085 000 ₽
350 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
704 700 000 ₽
405 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
696 000 000 ₽
400 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
665 395 000 ₽
365 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2025 г
STONE Towers
663 750 000 ₽
450 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
661 200 000 ₽
380 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
656 280 000 ₽
360 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
652 500 000 ₽
375 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
647 165 000 ₽
355 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 3 кв. 2027 г
STONE Ходынка
600 300 000 ₽
345 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2024 г
STONE Савеловская
570 969 000 ₽
315 000 ₽/м²
Планировка скоро появится
null%
Сдача 4 кв. 2026 г
STONE Дмитровская
557 260 000 ₽
340 000 ₽/м²