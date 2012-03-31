Квартиры и апартаменты в Москве
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Ищем предложения
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Сдача 1 кв. 1939 г
Лофт Аэропорт
6 723 872 ₽
431 017 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 1939 г
Лофт Аэропорт
10 118 827 ₽
298 490 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 864 000 ₽
220 543 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 251 850 ₽
225 331 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 296 750 ₽
225 885 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 483 600 ₽
218 545 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 215 200 ₽
217 913 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 211 750 ₽
217 870 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 237 600 ₽
225 155 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 307 500 ₽
216 343 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 378 250 ₽
226 891 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 948 750 ₽
233 935 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 867 250 ₽
232 929 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 785 750 ₽
231 922 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 727 200 ₽
231 200 ₽/м²
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Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 673 200 ₽
230 533 ₽/м²