Каталог Карта Застройщикам Франшиза
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Квартиры и апартаменты в Москве

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Студия №309 15.6 м² 3/4 этаж
Сдача 1 кв. 1939 г
Лофт Аэропорт
6 723 872 ₽
431 017 ₽/м²
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Студия №303 33.9 м² 3/4 этаж
Сдача 1 кв. 1939 г
Лофт Аэропорт
10 118 827 ₽
298 490 ₽/м²
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2-комнатная №393 81 м² 12/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 864 000 ₽
220 543 ₽/м²
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2-комнатная №729 81 м² 21/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 251 850 ₽
225 331 ₽/м²
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2-комнатная №740 81 м² 21/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 296 750 ₽
225 885 ₽/м²
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2-комнатная №254 80 м² 8/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 483 600 ₽
218 545 ₽/м²
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2-комнатная №102 79 м² 4/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 215 200 ₽
217 913 ₽/м²
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2-комнатная №140 79 м² 5/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 211 750 ₽
217 870 ₽/м²
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2-комнатная №657 81 м² 19/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 237 600 ₽
225 155 ₽/м²
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2-комнатная №26 80 м² 2/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
17 307 500 ₽
216 343 ₽/м²
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2-комнатная №801 81 м² 23/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 378 250 ₽
226 891 ₽/м²
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2-комнатная №1278 81 м² 38/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 948 750 ₽
233 935 ₽/м²
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2-комнатная №1221 81 м² 36/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 867 250 ₽
232 929 ₽/м²
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2-комнатная №1153 81 м² 34/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 785 750 ₽
231 922 ₽/м²
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2-комнатная №1074 81 м² 32/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 727 200 ₽
231 200 ₽/м²
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2-комнатная №983 81 м² 29/45 этаж
Сдача 1 кв. 2012 г
Загорье
18 673 200 ₽
230 533 ₽/м²
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